米国が、中国依存度の高い重要鉱物の供給網の再編に着手する。ドナルド・トランプ大統領は120億ドル（約1兆8700億円）規模の戦略備蓄事業を推進する予定だと、ブルームバーグ通信が2日（現地時間）、匿名の複数の政府高官の話として報じた。同通信によると「プロジェクト・ボルト（Project Vault）」と名付けられたこの事業は、民間資本16億7000万ドルと米輸出入銀行（Ex-Im Bank）の100億ドル、15年満期融資を組み合わせ、ガリウ