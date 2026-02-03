総務省は、8日に投開票される衆議院選挙の期日前投票について1日までに450万人あまりが投票を済ませたと発表しました。【映像】期日前投票所の様子総務省によりますと公示翌日の先月28日から1日までの5日間で期日前投票をした人は全国で456万2823人で、有権者の4.4％が投票を終えました。前回の衆議院選挙の際に比べて12万人ほど少なくなっています。今回は、衆議院の解散から投開票まで16日間と準備期間が短く各自治体の選