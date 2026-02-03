「広島春季キャンプ」（２日、日南）広島・新井貴浩監督が、８８スイング中９本の柵越えをマークした２年目・佐々木泰内野手のフリー打撃に手応えを口にした。以下、主な一問一答。◇◇−フリー打撃で佐々木の振り抜くスイングが目立っていた。「オフにしっかりやっているのが見えるよね。振る力がついている」−速いマシンに対しても力強い。「それもしっかりと速いマシンに対して引っ張れているから。自分の