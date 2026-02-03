番線あたりの乗車人員はJR東日本トップJR山手線と西武新宿線、東京メトロ東西線が交差する高田馬場駅（東京都新宿区）。周辺には早稲田大学のほか、エスニック料理店が集中する地域もあり、多くの人でにぎわっていますが、それに対して駅の規模が小さいため、駅構内はいつも混雑しています。【忙しい駅は？】山手線30駅の利用者数をグラフで見る（写真と図）それもそのはず、山手線の1日平均乗車人員（2024年度）を見ると、高