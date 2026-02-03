2月20日発売の「blt graph.vol.114」に、AKB48の伊藤百花が初登場。また、限定版の表紙を飾ることも決定し、これが自身初ソロ表紙となる。【写真】万バズの“顔面力”が際立つカメラ目線SHOT伊藤は、2024年3月に19期生としてデビュー。2月25日リリースの67thシングル「名残り桜」で初センターに指名され、加入からわずか約1年9ヶ月での快挙を成し遂げた。また、SNSでは幾度となくハイレベルなビジュアルが話題となり“万バズ”を記