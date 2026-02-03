現在の上皇さまのご生誕記念として、92年前に製作されたピアノでのコンサートが倉敷市で開かれました。 【写真を見る】「上皇さまのご生誕記念」として92年前に製作されたピアノ修復を記念しコンサート【岡山】 倉敷市歴史民俗資料館で開かれたコンサートは、ピアノが、去年、修復されたことを記念したものです。上皇さまのご生誕記念として92年前に24台のみが製作された希少なピアノは、かつて、倉敷市立幼