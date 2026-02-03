LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「JAL限定早期予約クーポン」の配布を2月1日から開始した。日本航空（JAL）の航空券とホテルのセットプラン「ヤフーパック」が対象で、利用額に応じて最大5,000円を割り引くクーポンを配布する。2月9日にも追加配布する。配布するクーポンは、3名以上かつ旅行代金20万円以上で利用できる15,000円割引クーポン、1名以上かつ旅行代金7万円以上で利用できる5,00