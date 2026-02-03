NTTドコモは、Amazonアカウントとdアカウントを初めて連携したユーザーを対象に、200円相当のポイントを進呈するキャンペーンを開始した。期間は3月2日まで。 期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、Amazonアカウントとdアカウントをはじめて連携すると200ポイントがもらえる。特典は「期間限定ファミマポイント」もしくは「dポイント（期間・用途限定）」のいずれかを選択できる。