フリーアナウンサーの内田恭子さんは1月31日、自身のInstagramを更新。次男と密着したツーショットを公開しました。【写真】身を寄せ合う内田恭子＆次男「とっても素敵ですね」内田さんは「久しぶりに部活のない週末。にも関わらず、友達とラグビーをしに行ってしまった次男。帰ってきたところをようやく捕まえて、お散歩がてらのコーヒー。寒くて鼻赤いね、私！」とつづり、1枚の写真を投稿。次男と身を寄せたツーショットです。