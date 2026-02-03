「広島２軍春季キャンプ」（２日、由宇）広島・末包昇大外野手（２９）がフリー打撃で快音を響かせた。４５スイング中、柵越えは１２本。１月に中日、西武で活躍した和田一浩氏（５３）に弟子入りし、授かった本塁打量産の極意を体現した。打球がなかなか落ちてこない。末包が力感がないフォームで高い放物線を描く。「力を入れずに、でもしっかり体の力を使って打てている」。“和田塾”入門の成果に、にっこりだ。和田氏