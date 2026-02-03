長野県茅野市は２日、５０歳代の男性課長が昨年末、庁舎内でスマートフォンを用いた盗撮行為を行ったとして、１月２１日に課長を停職６か月の懲戒処分にしたと発表した。警察の捜査結果次第では、さらなる処分もあり得るという。発表によると、課長はサンダルにスマートフォンを縛り付けた上で女性職員に近づいた。目撃に基づき同月８日、課長を聴取したところ、盗撮行為を認めたため同日、茅野署に届けた。課長は反省している