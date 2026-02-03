スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、デトロイト・タイガースとタリク・スクバル投手（29）の年俸調停（アービトレーション）が2月4日、アリゾナ州で行われると報じている。3人制の調停パネルの前で双方が主張を行い、2026年シーズンの年俸が裁定される。スクバルの希望額は3200万ドル、球団側の提示額は1900万ドルで、その差は1300万ドル（約20億円）。これはMLBの年俸調停史上、最大の隔たりとなる。スクバル側が求め