「広島春季キャンプ」（２日、日南）広島の森下暢仁投手（２８）が２日、プロ入り後初めてキャンプ初日から２日連続でブルペン入りした。「まだ始まったばかり。いい感覚で投げ続けられるように準備していけたらなと思う」と慎重な姿勢を崩すことはないが、１日のブルペンでは１４７キロを計測。順調な調整具合が際立つ。前日にブルペンで直球のみを７球。この日は変化球も交えて、２８球を投じた。ボール球が多かったものの