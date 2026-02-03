ゲオホールディングスが運営するセカンドストリートには、100円の雑貨から5万円を超えるブランド品まで多様な中古品が並んでいる。買い取り現場では、日々どのようなやりとりが行われているのか。『セカストの奇跡 逆襲のゲオ』（プレジデント社）を出したノンフィクション作家の野地秩嘉さんが、大型店の大宮日進店（埼玉県大宮市）を訪ねた――。写真＝iStock.com／Iryna Mylinska※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Iryn