3年目に入った新NISAでは何に気を付ければいいか。金融教育家の上原千華子さんは「どの資産が当たるかではなく、相場が荒れても長く続けられるかどうかが重要だ。そのためには、1つの金融商品に偏るより、一部をサブ資産に分散させるといい」という――。写真＝iStock.com／Galeanu Mihai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Galeanu Mihai■「損をしたからやめる」はもったいない私たちの生活に根づいてきた新NISA。「オー