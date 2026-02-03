カインズは1月27日、「2025 カインズ人気商品ランキング」を発表した。2025年1月1日〜11月15日、期間内での商品の購入点数、オンラインショップ閲覧数などを基に算出した。SNS人気部門は、2025年1月1日〜11月15日に、公式インスタグラムにて人気のあった投稿より算出している。お菓子部門1位の「五穀ビスケット」お菓子部門では、加工食品のオリジナル商品が豊富な中、「五穀ビスケット」が首位を獲得した。2位には「オーツ麦配合