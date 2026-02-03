国内女子ツアー通算2勝の安田祐香が、スポンサー契約を結ぶトランスコスモスのサポートのもと、1月31日から2月3日にかけ沖縄合宿を実施。2日にはラウンドを行ったPGMゴルフリゾート沖縄で取材に応じ、オフの進捗状況や今季にかける想いなどを話した。【写真】これが安田祐香の最新セッティングだ！眼下に東シナ海を望む、沖縄らしい美しい景観が広がるコースで、この日は姉・美祐さんと練習ラウンド。南国らしからぬ肌寒いコースを