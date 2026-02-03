【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,407.66 △515.19（2/2）NASDAQ：23,592.11 △130.29（2/2） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って反発となりました。2026年1月の米ISM製造業景気指数が堅調な内容であったことが好感され、景気敏感株や消費関連の銘柄が買われました。ダウ平均は小幅安で取引を開始しましたが、早々に上昇に転じました。一貫して上げ幅を拡大する展開となり、中ごろには500