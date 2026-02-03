俳優のいしだ壱成（51）が2日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットを報告した。【写真】「カッコイイです」ヘアカットした爽やかスタイルを披露したいしだ壱成いしだは「サッパリしました 小美濃さん、いつもありがとうございます #ロロニモック #花小金井」とのコメントとともに、爽やかな黒髪短髪ヘアでポーズをする1枚をアップ。この投稿にファンからは「日に日に若返りよる」「カッコイイです」「さらさらヘア〜爽