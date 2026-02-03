俳優の倉悠貴が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)で、エンタメコーナーの2月担当マンスリープレゼンターを務めることが3日、発表された。5日、10日、16日、23日に生出演予定。倉悠貴同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに