中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)が、きょう3日に放送。ゲストに、錦鯉、大沢あかねが出演する。ヨッシャ―うどんの店主今回は、定期的に密着してきた、宮崎・宮崎市にある「百姓うどん」が登場。いつでも全力でうどん作りに挑む店主・岩切さんを筆頭に、多くのアルバイトが「よっしゃーー!」「いらっしゃいませ!」と、威勢の良い声を厨房から店内に響かせる。