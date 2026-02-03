NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインの夫、レフカダ・ヘブン役をつとめるトミー・バストウさん（34）が2026年1月29日、自身のインスタグラムを更新。回転寿司店を訪れた様子を公開した。「僕はお寿司、好ィーチョン！」バストウさんは「スィーチョン。。。」と切り出し、回転寿司店を訪れた際の写真を投稿。「僕はお寿司、好ィーチョン！」とつづっている。インスタグラムに投稿された写真では、グレーのスウェット姿で、満足