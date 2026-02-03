Nubia Pad Pro 寝ながら動画を楽しむのにタブレットが欲しい 最近、横になって動画を観る時間が増えている。理由は単純、寒さでなかなか布団から出られないのだ。スマートフォンは動画を観るには画面サイズが物足りないし、やたらと届く通知で落ち着かない。タブレットなら映像も音も……いやいや、正直満足していない。 そんなとき、ふと思い出したnubiaのタブレット「Nubia Pad Pro」(直販79,800円)。 4スピ&