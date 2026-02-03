【本日の見通し】ドル高基調継続へ 昨日の市場でドル円は155円台後半まで上昇。週明けは朝から乱高下を見せる展開となった。先週金曜日に次期FRB議長として、他の候補者よりもタカ派とされるウォーシュ元FRB理事が指名されると明らかにされたことで、ドル買いに安心感が出たことなどが、先週末から続くドル買いにつながった。また、週末に高市首相が外為特別会計について、円安で「ホクホク」と発言したことが円