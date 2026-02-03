東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.63高値155.79安値154.55 157.34ハイブレイク 156.56抵抗2 156.10抵抗1 155.32ピボット 154.86支持1 154.08支持2 153.62ローブレイク ユーロドル 終値1.1791高値1.1875安値1.1776 1.1951ハイブレイク 1.1913抵抗2 1.1852抵抗1 1.1814ピボット 1.1753支持1 1.1715支持2 1.1654ロ&#12