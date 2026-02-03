イオンエンターテイメントは、東北地方初となるIMAXレーザーシアターを含む全9スクリーンを備えた映画館として、「イオンシネマ江釣子(えづりこ)」(岩手県北上市)を春に開業する。 なお同じ北上市で、車で10分ほどの近距離にある「イオンシネマ北上」は3月29日で閉館し、新たに「江釣子ショッピングセンター パル」新設棟に、よりパワーアップしての移転オープンとなる。