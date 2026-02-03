2月3日（火）の『ロンドンハーツ』では、「うぬぼれ注意！オトコの自分番付紅しょうが熊プロが付き合いたいランク」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオの売れっ子芸人7名を、女性ゲストが付き合いたい順にランク付け。その順位を芸人たち自らがガチ予想するこの禁断の企画。前回の紅しょうが・稲田美紀に続き、今回は相方・熊元プロレスが登場。「順位つける側になれて嬉しい」と熊プロはノリノリ