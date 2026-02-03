しゃぶしゃぶ温野菜では、2026年2月2日から10日までの9日間限定で、食べ放題「黒毛和牛コース」が1000円引きになる「肉の日キャンペーン」を実施します。小学生は2000円、小学生未満は無料2月9日の「肉の日」を記念したキャンペーンが2月2日から始まります。期間中、12種のお肉や国産野菜、逸品料理など60種類以上が食べ放題の「黒毛和牛コース」が、通常価格4980円のところ、1人1000円引きの特別価格3980円でお得に楽しめます。さ