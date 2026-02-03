松屋は、2026年2月1日から「お得なサイドメニュー無料サービス券」の配布を順次開始しています（一部店舗を除く）。ポテトサラダやお新香など4品が対象お持ち帰り弁当を購入すると、次回店舗を利用する時に使える「サイドメニュー1品無料サービス券付きチラシ」がもらえます。メインメニューの弁当購入1品につき、サイドメニューサービス券1枚が利用可能。「ポテトサラダ」「お新香」「キムチ」「みそ汁」4種類から選べます。松弁