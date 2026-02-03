２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円６３銭前後と前週末と比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円４９銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安だった。 ドル円相場は日本時間夕に１５４円５５銭まで軟化する場面があったものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されたことを