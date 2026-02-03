３日の東京株式市場は主力株を中心に再びリスク選好の地合いとなり、日経平均株価は大きく切り返す動きが想定される。５万３０００円大台ラインを通過点に更に上値を伸ばす公算が大きい。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて上値を指向、独ＤＡＸは１％を超える上昇となった。目先波乱展開となって大きく水準を切り下げていた金や銀などの貴金属市況への売り圧力が一巡したこともあって、市場のセンチメントが改善した。朝方