特別養護老人ホーム（特養）は、介護が必要な高齢の方が生活するための介護保険施設です。本記事では、特別養護老人ホームの基礎知識、対応できる医療行為の例、対応が難しい医療行為などを解説します。 監修医師：高宮 新之介（医師） 昭和大学卒業。大学病院で初期研修を終えた後、外科専攻医として勤務。静岡赤十字病院で消化器・一般外科手術を経験し、外科専門医を取得。昭和大学大学院生理学講座生体機能調