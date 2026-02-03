サンワサプライは1月30日、最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」を公式オンラインストアなどで発売した。標準価格は4万1800円。●PCの充電に！ 片手で持てるサイズ感で機内持ち込みもOK新製品は、ACコンセントプラグを直接挿せるほかUSB PD規格による最大65W出力にも対応した大容量モバイルバッテリー。容量は27500mAh。コンセントのほか、USB-A×1、Type-C×1のインターフェースを設けている