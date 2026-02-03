― ダウは515ドル高と反発、ISM製造業指数が市場予想を大幅に上回る内容で買い優勢 ― ＮＹダウ 49407.66 ( +515.19 ) Ｓ＆Ｐ500 6976.44 ( +37.41 ) ＮＡＳＤＡＱ 23592.11 ( +130.29 ) 米10年債利回り4.282 ( +0.044 ) ＮＹ(WTI)原油 62.14 ( -3.07 ) ＮＹ金 4652.6 ( -92.5 ) ＶＩＸ指数16.34 ( -1.10 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53930 ( +1300 ) シカ