中国のSNS・小紅書（RED）に1月31日、日本から帰ったばかりで中国の地下鉄に乗ったところ「違い」を感じたとの投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は上海地下鉄2号線の車内の写真を投稿した上で、「日本から帰ってきたばかり。2号線の車内放送でずっと『電子機器を使用する時は音を出さないように』とアナウンスしていたけど、見た目50歳くらいの人が最大音量で音を出して抖音（Douyin。中国版TikTok）を見ていた。はあ…」と嘆いた