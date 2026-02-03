1日にプロ野球12球団のキャンプがスタート。野球ファンにとっては待望の球春到来だろう。新人選手や新加入選手といった新しいものに注目が集まる。アマチュア野球でも楽しみなチームがある。昨秋の入れ替え戦を制し、10季ぶりに東都大学野球1部リーグに復帰した立正大だ。昨秋の入れ替え戦では駒大との接戦を制し、2連勝で昇格を決めた。特筆すべきは下級生主体のチーム構成で1部に戻ってきたということ。入れ替え戦の2回戦