社会人野球の大阪ガス・峯岡格監督（51）がスポニチアネックスの取材に応じ、就任3年目となる今季への意気込みを明かした。「昨年は最低限の目標である都市対抗出場と1勝できたというところでは、一つ階段を登ったかなとは思います。ただ、一年の締めくくりとして日本選手権に出場できなかったことは非常に悔しかったですね」昨年は完全復活への手応えをつかんだ一年だった。一昨年は都市対抗、日本選手権とも予選で敗退。