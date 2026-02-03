「草野球」と言えば、子どもや素人、誰でも気軽にやれる野球のことだ。辞書には「草」は本格に準ずる、不十分なものといった意味で、草競馬、草相撲……といった言葉もある。野球なら雑草が生えた空き地でやるという印象がある。アメリカで草野球を指す言葉は「サンドロット」だ。空き地、草の生えていないサンド（砂）のロット（場所）という意味だ。大リーグ本拠地球場は内野にも草（芝生）がある。日本では古くから聖地の甲