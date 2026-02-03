阪神の宜野座キャンプ第1クール2日目となった2日、桐敷拓馬投手(26)がブルペン入りし70球を投じた。24年シーズンは70試合登板とフル回転した一方で、昨季は不完全燃焼。時折自身へのいらだちなのか、厳しい表情も見せながら腕を振った左腕に聞けば真相は少し違った。V字回復を狙う今季へ確かな手応えを得た70球でもあった。(取材・遠藤礼)宜野座のブルペンで汗を滴らせ熱投する桐敷はいらだっているように見えた。1球ごとに