【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXは2日、人工知能（AI）開発企業xAIを買収し、統合したと発表した。年内にも計画される新規株式公開（IPO）を前に事業再編を本格化させる。