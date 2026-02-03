Image: Global Interflow こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日のコーヒー、たまには気分を一新して「お茶」を楽しんでみるのはいかがでしょう。machi-yaに登場した「Doughnut Tea Set」は、スッキリとしたフォルムで、より現代のライフスタイルにハマりそうな急須です。中国茶器の系譜も感じるこのユニークなプロダクトについて、詳しくチェッ