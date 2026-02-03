「体を売ることに抵抗はなかった」「立ちんぼ」と呼ばれる売春目的の女性たちが社会問題になって久しい。新宿を拠点とする立ちんぼの多くが客を待つ大久保公園（東京・新宿区）から、そう遠くない新宿２丁目の公園にも、かつては同じような光景が広がっていた。違いは、路上に立って売春相手を探すのが女性か、男性かという点だ。その公園は現在、新宿区役所や警察の尽力により夜間は封鎖されている。新宿２丁目で春を売る男性たち