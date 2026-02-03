人気指導者の下広志さん推奨…打撃での適切なステップ習得できる「ハンドスイング」打撃動作において重要な要素のひとつであるステップ。投手方向に真っすぐ踏み出すのが基本だが、トップの位置が適正ではないと、「ずれ」が生じやすいという。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは、手の動きとステップを連動させるドリル「ハンドスイング」を推奨している。やり方はシンプルだ。下半身は打撃