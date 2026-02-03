統一感があり、洗練された雰囲気をまとえる「ワントーンコーデ」。この冬挑戦するなら、上品見えが狙える“グレー”がおすすめ。昨年に続いてトレンドカラーとして注目を集めているグレーのアイテムは、コーデの垢抜けに一役買ってくれそうです。そこで今回は、【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】のアイテムを使った上下グレーの着こなしをご紹介。上品さもこなれ感も備わっ