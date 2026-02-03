一夜明け取材に対応別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日行われ、ゲタチョウ・マスレシャ（エチオピア）が2時間6分49秒で優勝を果たした。一夜明けた2日には取材に対し、おいしかった食事を明かすなど日本での滞在も満喫したようだ。前日のレースは終盤までハイペースな展開だった。マスレシャは33キロ辺りから激走。昨年の東京世界陸上で日本代表だった28歳・吉田祐也（GMOイン