女優・志田未来が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催されたFRUITS ZIPPERの東京ドーム公演「ENERGY」を訪れたことを報告した。 【写真】レアなメガネ姿もかわいいライブTシャツ着用で臨戦態勢の連ドラ女優 志田は黒縁のメガネを着用しライブTシャツ姿の臨戦態勢で、胸のロゴを指さし、背中には「ENERGY」の文字と“推し活”全開モードの写真をアップ。「FRUITS ZIPPERさんの東京ドーム公演