琴平警察署 3日午前2時ごろ、香川県琴平町のアパートに住む男性から「妻を殺した」と110番通報がありました。 警察が駆け付けたところ、意識不明の女性を発見。病院で死亡が確認されました。女性は40歳から50歳ぐらいだということです。 通報した男性（45）はけがをしているということで病院で治療を受けています。