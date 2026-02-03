ビルやマンションの広告には、真新しい建物が太陽の光に照らされてキラキラと輝くようなイメージ画像が使われることがよくあります。しかし、こうしたイメージ画像はあくまでもレンダリングしたCGを合成した上で写真編集ソフトで加工したものであり、現実とはかけ離れていることも。そんなキラキラしたイメージ画像を「11月の雨が降った日に見る光景」に加工することで、AIでより現実的な画像に変換するアイデアを具現化したのが「