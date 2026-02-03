８日投開票の衆院選では、日本経済をどう底上げし、景気回復を軌道に乗せるかといった成長戦略を巡る議論も欠かせない。ただ、各党の経済政策は当面の物価高対策が中心で、成長戦略はなおざりになっている。（中西梓）出遅れ「核融合発電は毎年２０兆、３０兆円稼ぐような、日本の次世代の主力産業になる」海水から採取できる重水素などを利用する「核融合発電」の機器開発を手掛ける新興企業「京都フュージョニアリング」（