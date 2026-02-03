日本代表主将の石川祐希（30）が右ひざに捻挫性の損傷をしたことが分かった。所属する欧州チャンピオンズリーグ覇者のペルージャ（イタリア）などが2日（日本時間3日）に発表した。今後専門医の診断を受け復帰の時期などを決定する。石川の公式Xではマネジャーが「石川祐希は右膝のMRI検査を受け、捻挫性の損傷が確認されています。2月3日に専門医の診察を予定しています。状況が分かり次第、ご報告いたします」と報告。クラ